Mar Rosso, rotte di guerra e crisi: "Ma il porto della Spezia ce la farà"

di Vimal Carlo Gabbiani

LA SPEZIA

Arrivano nel porto spezzino con un ritardo che va dai 15 ai 45 giorni, alcune dopo aver circumnavigato tutta l’Africa per evitare di attraversare il canale di Suez, diventato un passaggio insidioso per gli attacchi delle milizie Houthi. Le navi portacontainer, giganti del mare che muovono incessantemente una quantità spropositata di merci da un angolo all’altro del pianeta, hanno nell’economia e nella logistica globale un ruolo da protagoniste.

La parziale paralisi di uno dei più importanti crocevia ha fatto entrare un intero sistema in difficoltà perché dal Canale di Suez passa il 44% dell’import-export italiano, con un valore complessivo di 150 miliardi.

"La crisi del Mar Rosso – spiega Alessandro Laghezza, spedizioniere a capo di un gruppo che dà lavoro a 250 persone e ha appena chiuso il 2023 con un fatturato superiore ai 50 milioni di euro – sta sicuramente avendo un impatto sui traffici commerciali. La flessione complessiva per il mese di gennaio è quantificabile in un 10-15%, numeri che restituiscono sicuramente degli elementi di preoccupazione ma che ancora non sono drammatici". Complessivamente il traffico è calato ma non si è comunque mai fermato. I problemi veri nasceranno se la situazione non sarà risolta in tempi brevi, perché verrebbero individuate in maniera sistemica delle vie alternative.

"Quella aerea per le merci più urgenti e per le altre tipologie quella via treno dalla Cina e dal Nord Europa. Uno scenario che penalizzerebbe non poco gli scali italiani". Dove comunque, secondo Laghezza, i porti liguri e più in generale quelli dislocati lungo la costa tirrenica, avrebbero un vantaggio rispetto a quelli dell’Adriatico. "Ci favorisce la nostra posizione in relazione a Gibilterra. Inoltre la realtà spezzina ha la fortuna di avere a disposizione un’area come il retroporto di Santo Stefano che garantisce un importante polmone logistico, una grande area magazzini che in questa fase può risultare un ulteriore carta vincente".

E proprio dal porto spezzino a breve potrebbero partire alcune delle navi militari che con tutta probabilità a metà febbraio prenderanno parte all’Operazione Aspis, la risposta che l’Unione Europea si appresta a mettere in campo per difendere i propri interessi commerciali lungo la tratta più strategica che collega Oriente e Occidente. I dettagli sul contributo dei singoli Paesi alla missione verranno definiti a fine mese a Bruxelles, ma dalla Base navale spezzina sembra imminente la partenza del cacciatorpediniere lanciamissili Caio Duilio, una nave attrezzata per contrastare la minaccia dei missili e dei droni dei miliziani. "Valuto positivamente - sottolinea Laghezza - la partecipazione dell’Italia ad una missione armata che tuteli gli interessi nazionali. Quello che stiamo affrontando è un problema gestibile nel breve ma non nel lungo periodo".