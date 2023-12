Manutenzioni strade e verde. Concorso per sette operai

Il Comune della Spezia ha indetto un concorso pubblico per assumere 7 operai. I vincitori della selezione saranno destinati a funzione di manutenzione strade, edifici e verde pubblico. Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito istituzionale all’indirizzo www.comune.laspezia.it, all’interno della sezione relativa ai bandi di concorso e sul portale unico del reclutamento InPA raggiungibile al sito web www.inpa.gov.it attraverso il quale è necessario presentare domanda soltanto per via telematica entro il 15 gennaio. Fra i requisiti richiesti possesso del diploma di scuola superiore e attestato di formazione professionale di durata non inferiore a 120 ore, seguiti da un periodo di almeno un anno consecutivo in qualità di operaio, alle dirette dipendenze di un’impresa del settore operante nella manutenzione del verde o edile o stradale ovvero come titolare o socio lavoratore di impresa artigiana, nel settore operante nella manutenzione del verde, edile o stradale.