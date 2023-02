Poco più di 558mila euro per realizzare i necessari lavori di manutenzione straordinaria delle infrastrutture viarie di Via Roma e per creare nuovi parcheggi pubblici a raso nella frazione di Castello. È la spesa stimata dall’amministrazione comunale di Beverino, che per sistemare alcune problematiche della viabilità ha deciso di bussare alla porta della Regione Liguria per chiedere un finanziamento a copertura degli interventi progettati. L’obiettivo della giunta comunale guidata da Marco Cosini è di intercettare i finanziamenti legati alla programmazione regionale degli interventi e delle progettazioni infrastrutturali in materia di viabilità e mobilità.