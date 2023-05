Manutenzione, pulizia strade e sfalci Il Comune di Calice arruola volontari

Il Comune di Calice al Cornoviglio a caccia di volontari civici. L’amministrazione ha lanciato l’avviso per la ricerca di volontari da impiegare in un progetto di manutenzione del territorio comunale che prevede attività di pulizia strade, sfalcio erba, lavori di piccola manutenzione del patrimonio immobiliare di proprietà dell’ente, ma anche la partecipazione in occasione dell’attivazione del centro operativo per l’emissione degli stati di allerta nonché la presenza presso gli uffici al fine di dare informazioni generiche in merito ai servizi sia telefonicamente che in presenza. "Il progetto vuole consentire la creazione di una sinergia tra l’organizzazione comunale e la popolazione per un più immediato intervento che possa consentire una più celere risposta alle criticità" si legge nell’avviso comune, dove viene specificato anche che le attività rivestono carattere occasionale, "non essendo i volontari vincolati da alcun obbligo di prestazioni lavorative. Il servizio di volontariato non dà vita, in alcun modo, ad un rapporto di lavoro subordinato con l’ente", ma "è svolto da cittadini in forma volontaria e gratuita". La manifestazione d’interesse, così come il modello di adesione che dovrà essere inoltrato alla posta certificata dell’ente [email protected], sono consultabili sul sito internet istituzionale.