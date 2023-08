Mancia da 1800 euro alle Cinque Terre: lo sceicco omaggia l’ospitalità italiana

Monterosso al Mare (La Spezia), 21 agosto 2023 – Nell’estate degli scontrini pazzi e delle contestazioni per piatti troppo cari nei locali, ci sono anche storie al contrario. Un ristorante di Monterosso al Mare ha ricevuto infatti da uno sceicco una mancia da 1800 euro al termine di una cena del facoltoso cliente insieme a vari commensali.

A confermare quanto accaduto è lo stesso staff del locale, il ristorante Miky. La storia ha fatto il giro delle Cinque Terre. Come spesso accade in questi casi, il facoltoso cliente è sceso da un lussuoso yacht. Aveva mandato in avanscoperta il suo staff, chef incluso. E per la cena ha scelto piatti della tradizione delle Cinque Terre, dalle acciughe alla pasta al pesto.

Piatti particolarmente apprezzati da tutta la compagnia. E al termine della cena la sorpresa. Attraverso una specifica app per le mance, il facoltoso cliente ha lasciato 1800 euro. Non è certamente la prima volta che nel locale delle Cinque Terre si fermano clienti importanti. Ma il gesto ha colto di sorpresa lo staff del ristorante. Un omaggio da parte dello sceicco all’ospitalità e alla cucina italiane.