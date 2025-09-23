Mancato adeguamento dei requisiti. Scatta l’inibizione per 12 officine

Nonostante le sollecitazioni, non avrebbero adeguato i requisiti richiesti dalle norme di legge per l’esercizio dell’attività di meccatronica, e per questo sono state sanzionate dalla Camera di Commercio con l’inibizione alla continuazione dell’attività. Nel mirino dell’ente camerale Riviere di Liguria, nell’ambito dei controlli di istituto, sono finiti dodici tra officine meccaniche ed elettrauti della provincia, che si sono visti sospendere temporaneamente l’esercizio della propria attività. Il provvedimento dirigenziale è di pochi giorni fa, a conclusione di un iter durato diversi mesi, che ha riguardato oltre sessanta attività in tutta la Regione Liguria. Tutto ruota attorno alla legge 15 del 2025, che ha convertito con modificazioni il decreto legge 202 del 2024 posticipando ulteriormente il termine per l’adeguamento dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività di meccatronica, portandolo al 5 luglio di quest’anno. Entro tale termine, la Camera di Commercio aveva invitato le imprese che non risultavano in regola con l’adeguamento dei requisiti a regolarizzare la propria posizione, con l’avvertenza che la mancata regolarizzazione avrebbe comportato l’inibizione alla prosecuzione dell’attività non adeguata e l’applicazione delle relative sanzioni amministrative. E se molte attività hanno provveduto ad adeguarsi, altre 62 in tutta la Liguria non hanno depositato alcuna pratica attestante l’adeguamento dei requisiti, non dimostrando l’acquisizione dell’abilitazione al settore della meccatronica. Risultato? È scattata immediata l’inibizione alla continuazione dell’attività di meccanica motoristica e di elettrauto. Non solo: per le imprese che svolgono esclusivamente l’attività oggetto di inibizione, è partito contestualmente anche il procedimento di cancellazione d’ufficio.

Matteo Marcello