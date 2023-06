Manca l’integrativo Stop agli straordinari

Stato di agitazione alla Issel Nord di Follo, azienda del Gruppo Fincantieri specializzata nella fornitura di servizi di logistica integrata e di supporto al prodotto per il settore civile e della difesa. É quanto deciso dai lavoratori nell’assemblea tenuta nei giorni scorsi. A partire da mercoledì, e a oltranza, circa 200 lavoratori opereranno il blocco totale degli straordinari. Una misura decisa anche in virtù del fatto che "per molti reparti lo straordinario è diventato parte strutturale e sostanziale della produzione vista l’ingente mole di lavoro" spiegano i sindacati. "Il 9 aprile le lavoratrici e i lavoratori hanno votato un percorso condiviso che potesse portare alla formulazione di un contratto integrativo che nella nostra azienda, a differenza dell’universo Fincantieri, manca. Per farci rispondere alla richiesta di incontro c’è voluto oltre un mese e numerosi solleciti" dichiara la Rsu di Issel Nord. "Questa è una situazione del tutto nuova in Fincantieri che in questi anni ha dimostrato grande impegno nelle politiche sociali con l’istituzione di trattamenti integrativi all’avanguardia verso il proprio personale – spiegano le segreterie provinciali Fiom e Uilm –. Prima d’ora non era mai accaduto che fosse negato, in questo modo, il dialogo con le parti sociali". "Siamo preoccupati per il futuro della nostra azienda perché sono anni che assistiamo a un forte turnover che svuota Issel Nord di competenze importanti – rilancia la Rsu –. Sono sempre di più i colleghi che in questi ultimi mesi hanno rassegnato le dimissioni spingendosi laddove vi erano condizioni lavorative più vantaggiose legate proprio alla presenza di un accordo integrativo".