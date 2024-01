Manarola Danni al marciapiede. Treni costretti a saltare la stazione

Problemi ieri mattina per i viaggiatori diretti in treno a Manarola:

nella notte, durante i lavori di sostituzione del binario eseguiti da una ditta appaltatrice, si è verificato il danneggiamento di parte del cordolo lato monte del marciapiede della stazione. I treni sulla linea Genova-La Spezia hanno continuato a viaggiare regolarmente, ma per permettere il ripristino del marciapiede due convogli delle prime ore del mattino non hanno potuto fermare a Manarola (i regionali 12213 e 12219 diretti a Spezia). Intorno alle 11 sono terminati i lavori in un tratto di marciapiede per cui tutti i treni hanno ripreso la fermata a Manarola: per discesa e salita i viaggiatori, informati con annunci a bordo e assistenza a terra di personale Rfi e Trenitalia, hanno utilizzano le prime due carrozze. La prevesione è di tornare alla piena agibilità del marciapiede entro sabato, con interventi di cantiere eseguiti sempre nelle ore notturnenella stazione di Manarola.