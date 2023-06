Manarola, cambiano le regole per gli ormeggi

Faccia a faccia fra amministrazione comunale e i rappresentanti del Circolo Pescatori Sportivi di Manarola, sul tema delle problematiche riguardanti lo specchio acqueo e la marina di Manarola. E’ stata condivisa la necessità di modificare il regolamento, destinando l’uso dei 4 attuali gavitelli a punto di ormeggio consentito ai soli proprietari di natanti che risultino intestatari di suolo pubblico alla marina di Manarola e i cui natanti abbiano una lunghezza non superiore a 4,50 ml. Previsto anche un incremento dei gavitelli (a 5) ripristinando così le originarie condizioni. Il circolo Pescatori si impegna ad inviare al Comune una relazione con la possibilità di incrementare il numero dei gavitelli di ormeggio di 23 unità, per barche non superiori a 7,50 ml. Essendo i gavitelli in zona B, le operazioni di ormeggio dovranno avvenire solo a remi. Se ne parlerà nel prossimo consiglio comunale utile. Definiti anche alcuni interventi di manutenzione. In particolare il Comune si impegna a realizzare il prolungamento dell’attuale banchina lato nordovest, realizzare il livellamento del piano di calpestio della piazzetta sottostante il paranco, il ripristino delle parti danneggiate del corrimano in acciaio presente lungo il camminamento sovrastante la banchina di ormeggio, la messa in sicurezza del parapetto.