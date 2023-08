Mamma mia, che gara! Graziotti davanti a tutti

Il titolo Junior torna nella baia di Ria. I ragazzi delle Grazie compiono l’impresa, conquistano il quarto titolo giovanile della storia della borgata, e riportano il gonfalone nel borgo di ponente a distanza di quattordici anni dall’ultima vittoria, datata 2009. I graziotti, considerati alla vigilia tra gli equipaggi più in forma e in grado di compiere l’exploit, si mettono alle spalle il sorprendente San Terenzo, autore di una prestazione incredibile, e i favoritissimi del Cadimare, alla fine ‘solo’ terzi. È stata una gara bellissima, che a livello giovanile non si vedeva da anni, con un giro di boa ai 500 metri nel segno dell’equilibrio, e con almeno quattro armi a lottare appaiati fino ai 750 metri, quando Le Grazie e San Terenzo hanno poi acquisito quel piccolo vantaggio – forse avvantaggiati da una corsia più riparata dalle folate di vento – che ha consentito di giocarsi il titolo in un bellissimo testa a testa.

Alla fine, festeggia l’equipaggio graziotto composto da Biagio Mori, Alessio Corsini, Gian Luca Cecchi e Alessio De Gennaro, timonati da Ginevra Bordin e allenati da Simone Calamati, che chiude col tempo di 5’39’’58, precedendo di poco più di un secondo l’armo del San Terenzo, secondo in 5’40’’70, e il Cadimare, terzo con 5’41’’38 al termine di un duello concluso al fotofinish col La Spezia Centro. Al quinto posto il Porto Venere, seguito da Muggiano, Fezzano, Marola, Fossamastra e Canaletto. A fine gara, l’entusiasmo sulla Morin è targato biancorosso. "Ci abbiamo creduto, una vittoria non è mai scontata ma sapevamo che le condizioni del mare potevano favorire una barca come la nostra, molto tecnica. Siamo entrati in forma nel momento giusto, questa vittoria è dedicata a tutta la borgata, a quelli che lavorano 365 giorni all’anno per la nostra comunità, e alle nostre ragazze che hanno fatto una grandissima stagione nonostante le difficoltà". Gioia enorme soprattutto per l’equipaggio graziotto. "Una bellissima vittoria arrivata dopo una stagione sofferta, oggi non eravamo di certo i favoriti – afferma Biagio Mori – ma in queste settimane siamo cresciuti". "Il Palio è soprattutto cuore, e non ce l’abbiamo messo tutto – aggiunge Alessio Corsini, al secondo titolo giovanile personale dopo quello vinto col Canaletto –. Ci siamo meritati la vittoria".

Matteo Marcello