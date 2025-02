Mamalover domani sul palco Smood

Mentre stasera il palco dello Smood – Sign music desk di Ceparana verrà animato dall’Imagine Dragons tribute band, domani, sempre con inizio alle 22 (la cena invece già dalle 20) è previsto il concerto dei Mamalover, party band 70/80/90/2000. "Dapprima relegata nei club frequentati da afroamericani e latinoamericani – spiega il direttore artistico Stefano Ricci –, la disco music divenne un fenomeno di portata mondiale a partire dal 1974, anno in cui Gloria Gaynor pubblicò la sua versione di ‘Never Can Say Goodbye’. Con i Mamalover sarà dunque una serata imperdibile per tutti gli amanti delle feste e della disco music. Da girar la testa". Con cambi d’abito mozzafiato e video e visual sincronizzati, i Mamalover trasporteranno il pubblico in un viaggio attraverso i grandi successi degli ultimi decenni, garantendo una performance unica e coinvolgente. Ulteriori informazioni sono disponibili contattando il numero di telefono 328 7671213 (anche per le prenotazioni).