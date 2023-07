Picchia e umilia la moglie davanti alla figlia minorenne, condannato

La Spezia, 19 luglio 2023 – Avrebbe iniziato a maltrattare la moglie quando ancora viveva in Tunisia, ma l’escalation sarebbe avvenuta quando si è trasferito con la famiglia alla Spezia nel 2019. Avrebbe sottoposto la donna a reiterate percosse, ingiurie e minacce, anche davanti alla figlia all’epoca sedicenne. Arrivando persino al punto di dire che l’avrebbe ammazzata con le sue mani e che l’avrebbe bruciata viva. Quando l’uomo, che a breve compirà 56 anni (non pubblichiamo il suo nome a tutela delle parti offese), abusava di alcolici, si scagliava contro la moglie, che ha 51 anni, colpendola con schiaffi al volto procurandole lividi ed ecchimosi che mai però la donna si è fatta refertare per paura.

Ieri mattina, su istanza del suo avvocato di fiducia Maurizio Sergi, l’uomo ha scelto di essere, giudicato con il rito abbreviato che in caso di condanna permette di usufruire dello sconto di un terzo della pena. Il giudice dell’udienza preliminare Fabrizio Garofalo lo ha condannato a due anni col beneficio della sospensione condizionale della pena, prevedendo anche, sulla base del cosiddetto codice rosso, che quando la sentenza diventerà definitiva, il marito violento dovrà affrontare un corso di rieducazione e recupero presso i servi sociali. La condanna è stata contenuta al minino a causa della scelta del rito abbreviato, altrimenti per l’imputato si sarebbero spalancate le porte del carcere in caso di conferma nei gradi successivi, perché i fatti sarebbero avvenuti anche in presenza della figlia minorenne della coppia. La motivazione sarà depositata tra 90 giorni, ma la difesa ha già annunciato che ricorrerà in appello.

I primi episodi si erano svolti in Tunisia, i maltrattamenti alla Spezia sarebbero stati solo tra il 16 settembre e il 2 novembre 2019, questo però è stato sufficiente per radicare la giurisdizione del tribunale italiano, C’è stata battaglia in aula sul punto tra l’avvocato difensore Maurizio Sergi, l’accusa rappresentata dal pubblico ministero Federica Mariucci e l’avvocato di fiducia di parte civile Paolo Tarchi.