Maltempo in Liguria, venti di burrasca forte: emesso l’avviso

Vento forte in Liguria

La Spezia, 28 febbraio 2023 – Arpal ha emesso un avviso per venti di burrasca forte settentrionali su tutta la Liguria per le giornate di oggi e di domani. In queste ore il record di vento è stato registrato alla Marina di Loano, dove una raffica ha raggiunto i 114.1 km/h.

E' cessata alle 13, intanto, l'allerta gialla per neve diramata ieri per i versanti padani di ponente. Sul Monte Settepani, in provincia di Savona, sono già caduti oltre 60 centimetri di neve, mentre a Ferrania, Dego Girini e Urbe Vara Superiore, sempre in provincia di Savona, circa 30 centimetri. A Varese Ligure e Cuccarello, in provincia di La Spezia, la coltre bianca ha invece raggiunto i 10 centimetri.

Per la giornata di oggi sono attese ancora deboli precipitazioni sparse con possibili spolverate nevose nelle zone interne a quote collinari e anche per la giornata di domani è previsto tempo perturbato con deboli precipitazioni diffuse da metà giornata che nelle zone interne potranno assumere carattere nevoso.