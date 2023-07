Maltempo: allerta meteo per temporali

Uno scorcio di autunno nel bel mezzo dell’estate. Ieri in Liguria il sole ha lasciato spazio a nuvole e tempo incerto per tutta la giornata, anche con episodi di vento forte soprattutto nella zona di Genova. Una situazione che ha portato Arpal ad emettere un allerta gialla per temporali che interesserà tutta la regione: allerta partita ieri sera alle 22 e che durerà (salvo proroghe) fino alle 14 di oggi. Per la giornata odierna previsto tempo molto instabile dalle prime ore del mattino con temporali anche forti su tutta la Regione, per quanto riguarda la provincia di Spezia atteso vento forte e possibilità, sulle coste dalla Riviera alla Val di Magra, possibilità di mareggiate.