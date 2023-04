Malore sul sentiero, 52enne soccorso dall’elicottero

Paura l’altra mattina per un 52enne colpito da malore mentre percorreva il sentiero da Monterosso a Levanto. Ha accusato un malore nella zona di Punta Mesco, in soccorso dell’uomo (un 52enne turista della Valle d’Aosta) sono intervenuti i volontari della Croce Bianca di Monterosso e le squadre del Soccorso alpino, con personale medico. Il personale sanitario ha monitorato le condizioni del 52enne, affetto da cardiopatia. Con l’intervento dei vigili del fuoco di Levanto e Brugnato, il turista (sempre rimasto cosciente) è stato trasportato in barella per un tratto di sentiero, a recuperarlo è quindi arrivato l’elisoccorso ’Grifo’ del 118 che lo ha trasportato all’ospedale Sant’ Andrea di Spezia per gli accertamenti del caso