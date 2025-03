Malore in bici, ciclista ricoverato al San Martino

Un uomo di 43 anni è ricoverato in condizioni serie al San Martino di Genova dopo essere rimasto vittima di un malore mentre in sella alla sua bicicletta percorreva l’Aurelia. L’episodio è avvenuto poco prima delle 12 a Molicciara. Il ciclista, proveniente da Massa, è riuscito comunque a fermarsi per chiamare aiuto : si è fermato sul ciglio della strada per allertare i familiari, che a loro volta hanno allertato i soccorsi. Sul posto, i vigili del fuoco, i volontari della pa di Romito e l’automedica Delta 2 del 118, con il medico che ha deciso per il trasferimento d’urgenza in codice rosso al policlinico San Martino di Genova, dove il quarantenne è giunto con l’elicottero Drago dei vigili del fuoco.