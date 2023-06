Maissana vince la guerra dell’acqua La sentenza: "E’ un bene comune"

Il Comune di Maissana difende ancora una volta con successo il principio dell’acqua come bene comune. Nel piccolo territorio dell’Alta Val di Vara, diversamente dal resto della provincia, la gestione del servizio idrico è rimasta in capo al Comune. Tuttavia, i criteri con cui l’amministrazione anni fa aveva stabilito le tariffe, sono finiti nel mirino delle carte bollate: quelle di un proprietario di una seconda casa situata a Tavarone, che si è rivolto al giudice. Il cittadino aveva ricevuto l’ingiunzione di pagamento per due annualità delle bollette di acqua potabile non pagate nel 2010 e nel 2014. Nel ricorso, aveva contestato la delibera del Comune di Maissana, all’epoca guidata dal sindaco Egidio Banti (da un mese tornato alla guida del Comune; ndr), in quanto la tariffa sarebbe stata stabilita senza l’utilizzo di misuratori del consumo. Venivano contestati anche i tempi di ingiunzione del pagamento operati dalla Gefil. Il primo atto della vertenza si era consumato a Chiavari, davanti al giudice di pace, che aveva dato ragione al Comune. Analoga conclusione per il ricorso in appello dal tribunale di Genova, col giudice che ha fatto proprie le conclusioni dell’avvocato Michela Prete, legale del Comune, dichiarando il ricorso inammissibile e condannando il ricorrente anche alle spese di lite. Nelle motivazioni si fa riferimento al sistema tariffario ‘a bocca tarata’, in vigore a Maissana così come in diversi quartieri della città di Genova e in altre città italiane. Il giudice ha osservato che nessuna contestazione era stata sollevata al momento dell’invio delle bollette, rilevando anche la modesta entità delle somme contestate.

Il sindaco Egidio Banti ha espresso soddisfazione per la sentenza, rilevando come "la pronuncia del giudice, ineccepibile sotto il profilo del diritto, abbia di fatto bloccato un altro tentativo di contestare la linea del Comune di considerare l’acqua come bene comune, anche alla luce del referendum di qualche anno fa, mantenendone la gestione diretta ed applicando criteri propri". Banti ha anche annunciato un ulteriore pacchetto di provvedimenti di giunta volti a migliorare il servizio, a cominciare da un aggiornamento del bilancio idrico comunale – strumento del quale pochissimi comuni sono oggi dotati –, la revisione e il potenziamento del sistema di depurazione, e l’introduzione dei cosiddetti contatori in entrata, ovvero all’ingresso delle vasche di carico, allo scopo di ridurre ulteriormente gli sprechi.

mat.mar.