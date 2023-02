Maissana, Consiglio sciolto Mattarella firma il decreto

Ci sarà anche Maissana tra i Comuni che andranno al voto in primavera per il rinnovo del sindaco e del Consiglio comunale. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha infatti firmato il decreto – pubblicato recentemente dalla Gazzetta ufficiale – con il quale viene sciolto il Consiglio comunale del piccolo Comune dell’alta Val di Vara. Una decisione inevitabile, presa alla luce dell’impedimento del sindaco Alberto Figaro, che nel novembre scorso aveva presentato le proprie dimissioni, impossibilitato a svolgere le proprie mansioni per problemi personali.

Era stato proprio il consiglio comunale maissanese, alla fine del 2022 e sulla base della certificazione prodotta dallo stesso sindaco, a prendere atto della causa di impedimento permanente allo svolgimento delle funzioni istituzionali, con il vicesindaco Paolo Cogorno che aveva preso temporaneamente le redini dell’amministrazione. L’avvio delle procedure di legge da parte della Prefettura della Spezia è sfociata nei giorni scorsi nel provvedimento del presidente della Repubblica, adottato su istanza del ministero dell’Interno. Secondo la normativa, infatti, in caso di impedimento permanente, rimozione e decadenza del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio, con il consiglio e la giunta che tuttavia rimangono in carica sino all’elezione della nuova assise comunale e del nuovo sindaco, per far fronte all’ordinaria amministrazione. Le nuove elezioni si terranno dunque in primavera, nel turno che presumibilmente sarà fissato per la prima domenica di giugno e che vedrà andare al voto anche i Comuni di Sarzana, Porto Venere e Carro. Sulla vicenda, interviene il gruppo di minoranza consiliare ‘Impegno per Maissana - Crescita e Tradizione’, che ha già annunciato l’intenzione di presentare la propria lista alle prossime amministrative. "Confermiamo il nostro impegno a beneficio di un Comune che, per ragioni non sempre dipendenti dalla volontà e dal comportamento dei suoi amministratori, si trova ad attraversare un periodo difficile". Il riferimento è allo stato di pre dissesto finanziario dichiarato dal consiglio comunale tre anni fa, "conseguenza – dice l’opposizione – di situazioni complesse venutesi a determinare nel corso degli anni. La nuova amministrazione avrà quindi il compito preciso di garantire il mantenimento degli obiettivi del piano di rientro sulla base di bilanci bloccati. Non saranno quindi possibili, da parte di nessuno, promesse elettorali mirabolanti, come a volte accaduto in passato".

Matteo Marcello