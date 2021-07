La Spezia, 16 luglio 2021 - Ha fatto tappa anche a Porto Venere la lunga vacanza europea di Earving 'Magic' Johnson. L'ex stella Nba dei Los Angeles Lakers, 62 anni il prossimo 14 agosto, è ormai diventato un habitué in Italia per le vacanze estive. Non è infatti il primo anno che Magic Johnson viene riconosciuto nelle località più belle e vip del Bel Paese. Quest'anno, accompagnato dall'attore Samuel L. Jackson, Magic è atterrato in Puglia, poi ha fatto tappa a Capri, Sorrento e in Sardegna, a Porto Cervo. Dopo la Grecia e la Francia, Monte Carlo e Saint-Tropez, Magic ha postato sul suo profilo Instagram una serie di foto che lo ritraggono, insieme alla moglie Cookie, a Porto Venere. Nella foto in gommone insieme alla moglie Cookie sullo sfondo si riconosce l'isolotto della Torre Scola.

Nato a Lansing il 14 agosto 1959, Magic Johnson ha vinto in carriera cinque titoli con i Los Angeles Lakers e 1 oro olimpico con la Nazionale Usa a Barcellona nel 1992, la selezione riconosciuta come Dream Team. Tre volte Mvp della regular season e tre volte Mvp delle finali playoffs, Magic è membro della Naismith Memorial Basketball Hall of Fame ed è riconosciuto universalmente come uno dei giocatori più forti della storia del basket mondiale.