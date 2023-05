’Maggio del libro’ nelle biblioteche

Tutte le biblioteche spezzine hanno aderito al ‘Maggio dei Libri’, la campagna nazionale rivolta a sottolineare il valore sociale dei libri come elemento chiave della crescita personale, culturale e civile del Paese. In occasione di questa manifestazione, dopo i primi appuntamenti dei giorni scorsi, oggi dalle 15 alle 16, nella Biblioteca speciale di Storia dell’arte e Archeologia di via del Prione 238, si terrà l’interessante il laboratorio creativo ‘Se fossi...’ dedicato a Andy Warhol, organizzato sulla base delle opere presenti sui libri in quegli scaffali. L’evento è su prenotazione e consigliato per bambini nella fascia tra i 6 e gli 11 anni. Tutti gli eventi sono gratuiti. Per avere ulteriori informazioni e prenotazioni contattare la biblioteca al numero di telefono 0187 727918 o inviare una mail a [email protected]