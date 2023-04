“Maestri dell’arte italiani“, il via alla rassegna Inaugurazione nella sede dell’associazione Startè

"Dopo le due mostre dedicate a Giuseppe Caselli e Gino Bellani – dichiara Paolo Asti, presidente di Startè – , è ora la volta di una mostra con cui vogliamo raccontare, per quanto possibile, quel che è accaduto nella pittura italiana dal secondo ‘900 ai giorni nostri". Nasce così ‘29+2 Maestri dell’Arte Italiana’, la mostra a cura di Paolo Asti, che inaugura domani alle 18 nella sede di piazza Europa 16. Fino al 30 giugno verrà esposta un’opera ciascuno di Giuseppe Amadio, Rodolfo Aricò, Mirko Baricchi, Gino Bellani, Pietro Bellani, Aldo Bergolli, Gianni Bertini, Gastone Biggi, Remo Brindisi, Eugenio Carmi, Giuseppe Caselli, Marco Casentini, Bruno Ceccobelli, Riccardo Cusmaroli, (Edoarda Emilia Maino) Dadamaino, Giovanni Frangi, Vincenzo Frunzo, Marco Lodola, Mino Maccari, Paolo Masi, Luigi Montanarini, Gultiero Nativi, Ercole Pignatelli, Lamberto Pignotti, Maria Questa, Roberto Rocchi Emilio Scanavino, Orfeo Tamburi, Giuliano Tomaino, Ernesto Treccani e Francesco Vaccarone. "Siamo consapevoli – prosegue Asti, che ringrazia per la collaborazione Irene Rovani – che manchino all’appello molte altre grandi personalità che, nello stesso periodo, hanno segnato l’arte italiana. E proprio per questo ci impegneremo in modo da colmare questo limite con un’altra mostra in programmazione nel prossimo autunno".

Marco Magi