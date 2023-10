Madrignano celebra 42 anni del portale di Calice al Cornoviglio

Nell’ambito del progetto ‘Passeggiate narrative’ del consorzio Il Cigno, la comunità di Madrignano Castello celebra i 42 anni dell’inaugurazione del portale di bronzo della propria chiesa con una conferenza. Si tiene oggi, alle 16.30, nelle sale del castello, in anni recenti sottoposto ad un accurato ed affascinante restauro, Stefano Franceschini, vicesindaco con delega alla cultura del Comune di Calice al Cornoviglio, introdurrà l’intervento dello scultore Fabrizio Mismas, autore dell’opera, che ripercorrerà con un supporto fotografico dedicat la genesi, i dati, i contenuti e le peculiarità della realizzazione. Mismas metterà in evidenza soprattutto i significati presenti in ogni rilievo, un vero e proprio programma teologico stilato dall’allora parroco don Cesare Giani. La porta si distingue proprio per questa prerogativa, ossia per la capacità di evitare la ordinaria narrazione puntando, invece, con un linguaggio tanto asciutto quanto diretto, alla rivelazione dei messaggi evangelici insiti in ogni episodio rappresentato. Da notare che il lavoro è, cronologicamente, la prima porta di bronzo di una chiesa nella Diocesi e nel territorio spezzino.

m. magi