Macia getta le basi per il futuro Primo obiettivo il nuovo allenatore Rosa da definire, Nzola in partenza

di Fabio Bernardini

Il ds Eduardo Macia a resta sulla plancia di comando, mister Leonardo Semplici è già un ex, l’obiettivo è tornare il più presto possibile in Serie A. Lo Spezia fresco retrocesso in Serie B ripartirà da questi presupposti, sulla base di un programma già definito a grandi linee dalla proprietà americana, il management e l’attuale dirigenza aquilotta (accostato, in queste ore, al club bianco, il nome di Andrea Gazzoli, dg della Spal), con la previsione di una crescita tecnica e di un ritorno nella massima serie. Tracciate le linee guida per un futuro di sviluppo, scatterà a stretto giro di posta il secondo step con la scelta del nuovo allenatore e la ristrutturazione della rosa. Il tutto nell’ambito di un progetto che porti lo Spezia al salto di categoria e a una futura stabilizzazione nel massimo campionato. Il tempo stringe, nel giro di quindici giorni Macia dovrà scegliere il nuovo tecnico e costruire una rosa completa all’ottanta-novanta per cento, come da lui dichiarato all’atto del suo arrivo.

Al momento, è doveroso dire che tutti i giocatori sotto contratto sono a disposizione, nessuna decisione su eventuali cessioni è stata presa (alcuni big potrebbero restare), anche se è evidente che alcuni di essi saranno destinati ad altri lidi. Oltre ai prestiti Maldini, Caldara e Ampadu che torneranno rispettivamente al Milan e al Chelsea, partirà sicuramente Nzola, già attenzionati da club di alto livello, in primis la Roma e la Fiorentina. "Uniti ci rialzeremo", ha arringato il presidente Philip Platek. Gli americani non mollano ma rilanciano, anche se giustamente i tifosi vogliono conoscere ancor più nel dettaglio, dalla viva voce del numero uno aquilotto, i piani programmatici per il futuro. Platek ha ringraziato i supporter "per il loro appassionato sostegno dimostrato lungo tutta la stagione", traendo dalla "loro energia le basi per ripartire e rialzarsi immediatamente".

Ora, però, occorrerà passare dalle parole ai fatti, riservando un’attenzione e una cura particolare al patrimonio popolare non valorizzato nella stagione appena conclusa – i prezzi degli abbonamenti praticati la scorsa estate restano un errore clamoroso che ha sottratto energie vitali al tifo spezzino e conseguentemente alla squadra – e allestendo una formazione altamente competitiva. Il paracadute assicurerà alle casse sociali 25 milioni di euro, non pochi, ai quali si aggiungerà il cash derivante dai proventi derivanti dalle probabili cessioni di Nzola e Holm (ma probabilmente non solo loro). Non dimenticando la cessione milionaria di Kiwior. Le risorse per allestire un organico forte ci sono tutte, al netto di un necessario sfoltimento della rosa per adeguarla ai parametri di ingaggio della Serie B.

L’intendimento è di ritornare in Serie A pianificando una struttura tecnica ma anche societaria in grado di reggere nel tempo la massima serie. Platek non si è sbilanciato più di tanto sui tempi della rinascita, ma l’esperienza porta a pensare che il tutto e subito come nei desideri dell’ambiente sportivo, spesso si scontra con le difficoltà oggettive di un campionato difficilissimo e pieno di insidie qual è la Serie B. Di sicuro lo Spezia 2023-24 se vorrà, come dichiarato da Macia, "ripartire subito e ricreare un percorso che possa consentire alle Aquile di ritornare nel palcoscenico della A", dovrà puntare su giocatori di assoluta affidabilità e esperienza per la categoria dal punto di vista tecnico e fisico, con l’aggiunta di qualche giovane di belle speranze.