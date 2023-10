L’uomo e le sue maschere. Il ribelle Tacchini si racconta: "Sono un artigiano pensante. Il successo non mi interessa"

Arcola

Non chiamatelo artista. Walter Tacchini è un "artigiano pensante", capace di dare forma e sostanza alle cose ma soprattutto a mettere in pratica le idee con soluzioni precise che generalmente gli arrivano alle prime luci del mattino. La sua genialità la conoscono ovunque, in Francia come in Belgio, Russia, Inghilterra oltre ovviamente in Italia. Una carriera trascorsa con il piede costantemente sull’acceleratore senza mai un momento di sosta, neppure adesso a 86 anni e un elenco infinito di successi. Eppure il suo è un profilo semplice, sempre disponibile ad aprire lo studio a Trebiano dove vive oppure la casetta-laboratorio allestita a fianco del museo della Crastan Caffè a Romito dove crea le formelle in ceramica, le maschere e le originali tazzine che hanno dato identità alla torrefazione. Pezzi unici come il suo irresistibile, a volte irriverente ma naturale modo di fare.

La sua è una carriera di soddisfazioni?

"Di grandi emozioni e belle esperienze. E pensare che per molti ero soltanto un muratore. Invece sono diventato capomastro a 19 anni, ho insegnato e realizzato tanti progetti. Ancora adesso continuo a fare tante belle cose".

L’uomo delle maschere. Eppure lei non sembra averne. Come mai questa scelta?

"È la simbologia della vita, ognuna è diversa perchè differenti sono le personalità. Quando guardo un maschera questa mi ricambia, in alcune ho inserito all’interno anche uno specchio per riflettere l’immagine di chi la sta ammirando. Io non ho bisogno di maschere perchè sono diretto e dico sempre quello che penso anche se a qualcuno può dare molto fastidio".

Non a caso lei è legato all’Omo ar Bozo...

"Nasce come forma di protesta al potere. Anche se qualcuno lo ha confuso con il Carnevale ma a quelle persone ho sempre detto di andare alla sfilata di Viareggio. Lo abbiamo valorizzato nel 1977 quando Lagomarsini detto Pignatta mi chiese di fare qualcosa su questa storia tutta amegliese".

Per anni ha trascinato una comunità avvicinandola all’arte. Le manca questa esperienza?

"Ho fatto lavorare migliaia di figuranti, che arrivavano da ogni posto. Ho proposto di rifarlo ma soltanto a una condizione ma ancora non ho ricevuto nessuna risposta dal Comune di Ameglia".

Quale condizione?

"Vorrei realizzare una vera officina d’arte popolare, un laboratorio stabile e permanente dove poter lavorare tutto l’anno alla realizzazione di maschere e costumi come facevo in Francia. Ho lavorato al Festival d’Autunno a Parigi insieme a migliaia di persone, non posso farlo anche ad Ameglia? Vorrei dare continuità al progetto che esisterà sempre anche quando Tacchini invece non ci sarà più".

Che cos’è l’arte per lei?

"L’arte è la mia libertà. Nessuno mi ha mai detto quello che devo fare".

Neppure all’inizio della sua carriera?

"Nel 1958 un gallerista di Viareggio volle un mio quadro, una natura morta, e lo vendette a 400mila lire. Lui capì immediatamente che avrebbe potuto guadagnare bene con il sottoscritto e infatti me ne commissionò subito un altro ma lo deve ancora vedere adesso. Eppure i soldi avrebbero fatto comodo, mio padre all’epoca guadagnava 50mila lire al mese".

Quindi l’artista è ricco o povero?

"Nel mio caso i soldi servono per acquistare il materiale. In alcune maschere metto il platino e l’oro perchè devono durare per sempre. Usando prodotti scadenti si ottiene un risultato che perde consistenza con il passare del tempo. Io non sono un’artista: nel mondo ce ne saranno stati 4 o 5. Picasso, Giotto, Bracht lo erano ma sono rarità".

Dove trova l’ispirazione?

"Nella storia e quindi nella valorizzazione del nostro territorio. Per questo è ricorrente la luna, in omaggio a Luni, alla Lunigiana e alle statue stele".

Quando ha capito di poter vivere nel mondo dell’arte?

"A quattro anni. Posso dire con assoluta certezza di avere provato la sindrome di Stendhal quando mia mamma mi fece entrare nel Battistero a Pisa. Rimasi letteralmente paralizzato dalla bellezza e da allora ho sempre dipinto, scolpito, creato".

E a scuola come andava?

"Alle elementari la mia maestra mi disse che ero un ignorante quando le chiesi di rispiegare un problema di matematica che non avevo compreso".

E lei che ha fatto?

"Copiavo dal mio compagno di banco, si chiamava Arpesella. Un vero genio che ha lavorato per la Nasa e invidiava la mia capacità nel disegno. Così ci aiutavamo a vicenda".

Comunque anche a scuola poi si è tolto le sue belle soddisfazioni?

"Come diceva la mia maestra sarò stato anche ignorante. Però a 17 anni ho letto Marx, poi da muratore sono diventato capomastro, ho studiato e poi insegnato per oltre 30 anni all’Accademia delle Belle Arti a Carrara. Ho conosciuto e lavorato con i più grandi artisti del Novecento, da Lionel De Roulet, Helene de Beauvoir, Armand Gatti, Albert Diato".

Quanto è stato difficile emergere?

"In realtà non mi è mai fregato niente di essere considerato di successo. Ho sempre lavorato per me, per la mia passione e il gusto di fare".

Perchè in Francia è così amato?

"Sono arrivato a Montbeliard e avrei dovuto starci appena 20 giorni. Invece ho frequentato la Francia 40 anni conoscendo grandissimi artisti e sono stato il padrino dell’arte sociale. La gente era affascinata dal mio modo di pormi e di coinvolgerla. Ai francesi questa cosa inizialmente un pò dava fastidio. litigai furiosamente con un famoso giornalista di Le Monde che venne a intervistarmi".

Cosa le disse?

"Secondo lui plagiavo le menti. L’ho mandato in quel posto davanti a tutti".

Ha legato il suo nome alla collezione del caffè Crastan. Come nasce questa insolita collaborazione?

"L’imprenditore Euro Costa lo conoscevo da tempo. Ma una sera mentre stavo organizzando l’Omo ar Bozo mi sentì urlare: il Comune di Ameglia non aveva realizzato i manifesti per pubblicizzare l’evento e noi non avevamo la disponibilità economica. Li pagò lui. Da qui nasce tutto. Ho accettato di seguirlo perchè non mi ha chiesto semplicemente un disegno ma di sviluppare un percorso di arte e cultura del territorio legato all’industria senza imporre mai niente".

Una curiosità artistica. Perchè nei suoi quadri c’è sempre l’asta?

"Perchè segna il tempo, il suo passaggio ma anche il ritorno. L’asta è un tratto indelebile che resterà in eterno anche se tra cento anni non sapranno neppure chi era l’autore del quadro".

Ha paura di lasciare tutto?

"La vita è un mistero da vivere, non certamente un problema da risolvere. A 86 anni sento la voglia di fare continuamente cose nuove. Vado a letto alle 21 e alle 6 sono già pronto a dare un senso a quello che avevo immaginato. Inutile pensare a cosa accadrà e quando accadrà".

In che rapporti è con i suoi colleghi?

"Sono tutti amici. Le persone che si esprimono, male oppure bene, non faranno mai la guerra. Alcuni sono anche bravi, molto più di me".

Come si raffronta con la tecnologia? Usa i social?

"Non mi piacciono. Amo guardare negli occhi le persone e sono sempre a disposizione per parlare. Chi vuole vedere i miei lavori, il museo del caffè oppure conoscermi non fa altro che cercarmi e non mi nego di certo. Il rapporto deve essere diretto e non filtrato".

È sempre un ribelle?

"Io cerco e ricerco continuamente, non sono ieri e neppure domani ma sono esclusivamente oggi. Con la mia personalità che mi porta a rifiutare quello che non mi piace".

E adesso a quale progetto lavora?

"Alle nuove maschere, alle formelle e a quello che mi viene in mente. Ma voglio dare un suggerimento agli appassionati di arte: andate a dare un’occhiata alla Torre Pentagonale di Arcola ne rimarrete sorpresi".