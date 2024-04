L’università popolare festeggia i 25 anni dalla rifondazione

L’Università popolare della Spezia festeggia il 25° anno di attività dalla rifondazione. Nata nel 1902 per offrire un’istruzione di alto livello anche a chi non poteva, i suoi corsi, tutti serali, inizialmente si tenevano presso il Teatro Civico. Dopo una sospensione delle attività nel periodo del ventennio fascista, nel 1999 l’Università popolare della Spezia grazie ai tre promotori Unione Fraterna e Fratellanza Artigiana, Auser e Aidea (poco tempo dopo sostituita con Coop Liguria), con il patrocinio del Comune e della Provincia della Spezia, viene ricostituita, mantenendo gli stessi principi ottocenteschi per i quali era stata fondata. Oggi è un’associazione di promozione sociale in costante aumento sia nel numero di soci che nelle attività proposte. Le celebrazioni si terranno questoi pomeriggio alle 16 in Sala Dante.