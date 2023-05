L’Università di Genova cerca quattro geometri

L’Università degli Studi di Genova cerca 4 geometri attraverso un concorso pubblico che prevede l’assunzione a tempo indeterminato e pieno a supporto dell’area tecnica nella fase di progettazione. Fra i requisiti richiesti, progettazione di opere civili edili finalizzate a nuove realizzazioni o ristrutturazioni anche parziali di edifici a prevalente destinazione universitaria, direzione lavori e direzione dell’esecuzione dei contratti di servizi di manutenzione, di opere civili edili, conoscenza ed utilizzo dei principali applicativi Microsoft Office e AutoCAD per la redazione di testi e tabelle e per la redazione di disegni planimetrici e architettonici. La selezione prevede lo svolgimento di due prove d’esame (una scritta e una orale) sulle materie tipiche della professione ( dettagli nel bando di concorso). La domanda di ammissione al concorso dell’Università di Genova per geometra deve essere redatta sul portale https:concorsi.unige.it entro il 22 giugno. Ulteriori informazioni e dettagli sul bando di concorso visitare

il sito internet dell’Università di Genova.