L’Unione delle Pro Loco spegne sessanta candeline

Il comitato Unpli locale ha voluto festeggiare il 60° della nascita, con il coinvolgimento delle pro loco ed in un modo diverso, più dinamico rispetto alla forma istituzionale. L’evento si è svolto in piazza Europa, anche in occasione della quarta Festa provinciale pro loco. "La piazza rappresenta il luogo simbolo delle attività che le pro loco svolgono nei territori", ha precisato il presidente Unpli spezzina, Giorgio Antognoli, che ha partecipato insieme ai colleghi del nazionale Enrico Mendace e Graziella Guatelli. E’ stato ricordato Leandro Bertolotti, pneumologo, spezzino di adozione, presidente nazionale Unpli dal 1963 a 1988. A presentarsi per l’appuntamento le pro loco di Ameglia, Cadimare, Carnea, Castelnuovo Magra, Del Golfo, Insieme per Biassa, Le Grazie, Pitelli, Rocchetta Vara, Sesta Godano e Frazioni, Tivegna, Vezzano, accompagnate dai rispettivi sindaci o loro delegati in fascia tricolore. L’evento si è svolto in collaborazione con Telethon La Spezia, in virtù del protocollo d’intesa nazionale con l’Unione nazionale pro loco d’Italia. Mara Biso, referente locale Telethon, si è prodigata nell’organizzazione di ‘Giochiamoci il Territorio’, che ha visto le squadre-pro loco partecipanti sfidarsi sulle caratteristiche culturali, storiche, ambientali, enogastronomiche, geografiche e altre riferite a tutti i Comuni della nostra provincia.

Un modo divertente che ha incuriosito il pubblico che assisteva al gioco e che ha consentito di fare promozione dei territori. A mettersi in gioco anche l’assessore al Turismo del Comune di Spezia, Maria Grazia Frijia, costretta a dirimere simpatiche ‘dispute’ campanilistiche. A prevalere è stata la pro loco Pitelli, seconda Le Grazie, terza Insieme per Biassa, alle quali sono andati premi composti da prodotti agricoli del territorio. La pro loco Tivegna e Rocchetta Vara hanno offerto ai partecipanti simpatici oggetti ricordo.

Marco Magi