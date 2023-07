"L’unica difesa è restare in casa Passeggiate al mattino o alla sera"

Saggi e pazienti, le persone con qualche anno in più sopra le spalle, sembrano vivere, con le dovute eccezioni, afa e calura estiva con una dose di sopportazione maggiore rispetto a chi di "estati" ne ha trascorse molte meno. Li vedi passeggiare la mattina presto intenti a portare a termine le incombenze quotidiane, prima che il sole alto e l’umidità saturino l’aria rendendo ogni gesto verso l’esterno un’impresa difficile da portare a termine, per poi ritrovarli nel tardo pomeriggio intenti a passeggiare per le vie del centro o a godersi l’imbrunire seduti su una panchina. Per Corrado, che vive a Spezia e di anni ne ha compiuti 83, l’estate è semplicemente ’estate"’. "Mi ricordo - racconta - che quando eravamo ragazzi l’estate era estate, (sorride) non c’erano grandi differenze. È chiaro che andare in giro da mezzogiorno fino alle quattro del pomeriggio è fuori luogo e diventa pericoloso, soprattutto per persone d’età che hanno qualche patologia che le rende più esposte. Bisognerebbe uscire fino alle 11. Ma questo è un consiglio che darei a tutti".

Caldo e umidità in questi giorni di metà luglio, non scherzano. Lo senti fin dal primo mattino. Quando avvicinandoti alle persiane socchiuse speri di sentire sulla pelle una carezza fresca, desiderio disatteso. Anche per Corrado, in effetti, si tratta di un caldo che per la provincia spezzina è un po’ un’anomalia.

"Ci siamo trovati di fronte ad una stagione che è carica di umidità, ci sono pochi scambi di aria. L’unica difesa è stare in casa quando è molto caldo. Una volta – ricorda- questo tipo di calore era relegato alle zone del sud Italia, a parte alcune del nord. Quando studiavo a Modena, ad esempio, faceva molto caldo e quando tornavo a casa, a Spezia, mi sembrava di tornare in paradiso". Poi con voce pacata e quel bagaglio di pazienza e di saggezza che a volte manca ai più giovani ragionando sul caldo chi ci affligge dichiara: "Nulla di drammatico. Siamo in estate. Bisogna usare un po’ di coscienza. Certo, non esco nelle ore più calde. Aspetto. Allora trovo un clima più accettabile. Con il caldo abbiamo cambiato alimentazione, mangiamo molta verdura e molta frutta. La frutta ti da tutte le vitamine che ti occorrono e noi che solitamente mangiamo un po’ più sciapo, aggiungiamo un pizzico di sale in più, visto che in estate si suda maggiormente. Anche nel deserto la prima cosa che fanno quando viaggiano è portare con sé un sacchetto di sale. Occorre – consiglia infine- idratarsi bene e fuori dai pasti, un bicchiere ogni mezz’ora o un’ora e a temperatura ambiente". Per affrontare questa calda estate ci vuole giudizio e come dice Corrado "Ci vuole pazienza".

Maria Cristina Sabatini