Lunaensamble da applausi Un tuffo nell’epoca del re Sole nella tournèe di musica barocca

Tanti applausi per il gruppo vocale Lunaensamble protagonista al Festival di Cultura e Musica Antica Kalendamaya. La formazione composta da musicisti di Spezia e Sarzana ha riscosso grande successo nei concerti organizzati dall’associazione ’Gli Invaghiti’ di Chivasso, nell’ambito del Festival Internazionale di Cultura e Musica Antica Kalendamaya. La compagine corale è stata impegnata in una mini-tournée in Piemonte e in Valle d’Aosta, per l’esecuzione di un repertorio barocco, totalmente incentrato sulle musiche che animavano la corte del re Luigi XIV. Tra i brani vocali-strumentali in programma, l’esecuzione integrale del Te Deum di Marc Antoine Charpentier - il cui preludio è noto ai più come sigla dell’Eurovisione - e Grand Choeur dalla tragedia Amadis. Il tour si è concluso con il concerto tenuto al Forte di Bard, storica roccaforte collocata all’ingresso della Valle d’Aosta. Sotto la direzione del maestro Luigi Pagliarini, sul palco allestito nel cortile della piazza d’armi, Lunaensemble è stato affancato da un’orchestra barocca particolarmente ricca di colori. Grazie alla presenza di percussioni, trombe naturali, clavicembalo, flauti, oboi barocchi e da caccia oltre, naturalmente, a una nutrita sezione di archi, il pubblico è stato proiettato nell’atmosfera della corte francese del re Sole, sovrano che non ha esitato a utilizzare anche la musica e la danza, di cui era appassionato interprete, per celebrare il proprio potere. L’ensemble era composto dai soprani Eleonora Di Dato, Laura Gianfranceschi, Claudia Poz, Elisabetta Spessa. Contralti: Elisa Casetta, Tatiana Frisotti, Silvia Rio, Ilaria Zolesi. Tenori: Nicolò Accarpio, Luciano Bonci, Nicolò Ciuff, Mario Mori. Bassi: Andrea Chiappucci, Davide Chierici, Giovanni Delvecchio, Davide Lucchi.