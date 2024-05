‘L’ultimo volo’ di Ivano Ceribelli

Inaugura oggi alle 18, nello spazio Fourteen Artellaro di piazza Figoli a Tellaro, la mostra ‘L’ultimo volo’. Ivano Ceribelli, filosofo e scrittore, a seguito della pubblicazione del suo nuovo libro ‘L’ultimo volo’ edito da Rossini Edizioni Milano (Gruppo Santelli), e Giuliano Gaigher, scultore in sintonia con un pilota di Stukas della Seconda Guerra Mondiale – le cui opere si esprimono attraverso le trasparenze di materia e di luce del vetro – propongono, per messo delle possibili relazioni che legano scrittura, scultura e immagine, una riflessione intima, emotiva e suggestiva sull’umano abitare il mondo, la vita, il cielo e il volo. Quindi aria, ali, aeroplani e acque: colori, riflessi, trasparenze dentro il fluire del Tempo e della Storia. Pensieri, sculture, emo(a)zioni che sarà possibile vedere fino al 24 maggio, nella rassegna curata da Guido Ferrari, con il patrocinio del Comune di Lerici. Ceribelli, bergamasco che vive in Liguria da alcuni anni, fin da giovanissimo affascinato dal volo, è pilota di aeroplani da turismo.