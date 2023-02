"L’ultimo viaggio Il dottor Korczak e i suoi bambini"

Lo abbiamo letto ttutti insieme in classe, per non dimenticare. Questo albo parla del viaggio dei bambini dell’orfanotrofio di Varsavia fino al ghetto, e infine al campo di concentramento. Sempre insieme al Dottor Korczak, vivranno il lato terribile della vita. Si tratta di una storia vera, profonda e toccante.

In un mondo che li azzanna, Korczak è il più fedele alleato dei bambini, li adora e pensa fermamente che vadano rispettati sempre, cercando di farli sorridere ogni volta che è possibile.

Ma perché Korczak ha scelto di passare il resto della sua vita con i bambini? Korczak si è sacrificato per loro, io lo avrei fatto? Penso che mi sarei sacrificato perché il senso di colpa che proverei lasciando quelle vite sarebbe più doloroso di ogni altra morte. "Non ci è concesso di lasciare il mondo così com’è", in questa frase ho colto il messaggio finale di questo racconto.

Il messaggio è di lasciare il mondo meglio di come lo troviamo, così ha fatto Korczak, così farò io.