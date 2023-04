"L’ultimo attacco alle aree libere del Golfo"

"Questo è l’ultimo attacco alle aree libere, abbiamo un golfo trasformato a 360 gradi e ora si vuole mettere anche la Palmaria a reddito. Questo è spazio vitale". L’intervento di Fabio Giacomazzi, biologo di Legambiente, non fa sconti e infiamma i manifestanti arrivati alla Palmaria per dire no all’opera e alla trasformazione. "Questo – continua – non è un bene del Comune di Porto Venere, non è un bene della Liguria: è un bene universale". "Noi non siamo quelli del no, ma quelli del sì: quelli che vogliono cura e pulizia per questo tesoro, l’unica via praticabile". Un concetto, questo, precisato più volte dagli esponenti dei quattro soggetti promotori della mobilitazione sull’isola. Sono tante le voci, tutte in un’unica direzione. "Lo stabilimento è lo specchio di quello che vogliono farci diventare: vogliono snaturare una natura che è stata molto generosa e che dovremmo apprezzare" sottolinea la candidata sindaca e consigliera uscente del Comune di Porto Venere Francesca Sacconi. È la legale del comitato Palmaria Sì Masterplan No Francesca Lanznaster ad attaccare le politiche del sindaco. "Per Cozzani tutte sono aree degradate, il concetto alla base dei suoi ragionamenti è che soltanto l’intervento del privato possa essere l’unico in grado di migliorare. Ci preoccupa il consumo del suolo, abbiamo paura che ci saranno persone che non avranno la possibilità di vedere la Palmaria come l’abbiamo vista noi e non potrà aver idea di ciò che avrà perduto". "Credo che la notizia del sequestro sia esemplificativa di ciò che è questa amministrazione: si vede che non tengono al territorio, che vogliono vendere a chiunque, privatizzando senza la cura che meriterebbe un parco naturale e un sito tutelato" sottolinea Giorgia Lombardi del comitato. "Abbiamo tutto il diritto di verificare che siano rispettate le normative che tutelano questo luogo. E come cittadini abbiamo tutto il diritto di esprimerci sugli interventi che andranno a modificare un’area pubblica demaniale, quale la scogliera" ha rivendicato Gabriella Reboa di Posidonia.

C.T.