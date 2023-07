L’ultima canzone di Aurora 5 Terre sullo sfondo di ’Sale’

Nasce nel luogo in cui Aurora si è sempre sentita più a casa, ‘Sale’, letteralmente tra "uno scoglio e il mare". Vive lì dove "il pensiero non fa più rumore", in quel punto in cui le onde si infrangono ogni volta con un disegno diverso e in cui il rumore dei pensieri viene sovrastato da quello della risacca. È uscito venerdì su tutte le piattaforme digitali, per l’etichetta Indieca Records, ‘Sale’, il nuovo brano della ventitreenne spezzina Aurora Bulioli. Suo il testo, le musiche sono di Nicolò Spinatelli, la produzione di Burl1. ‘Sale’ è la personificazione del mare, quello ripido e autentico delle Cinque Terre di cui ci parla Eugenio Montale ed Ettore Cozzani. Questo mare diventa lo specchio di una relazione tra due persone: nata tra spine e vetri, con la consapevolezza di non potersi conoscere fino in fondo, ma con la voglia di viversi ugualmente nel modo più vero possibile, lasciandosi addosso quel sale difficile da mandare via. "Non esiste sabbia che non faccia un po’ bruciare", perché, secondo Aurora, in fondo bisognerebbe vivere come si fa davanti al mare: liberi, sinceri e senza spiegazioni. Con la sabbia che brucia sotto i piedi e la consapevolezza di correre verso l’acqua. Aurora, fin da bambina muove i primi passi nella musica e nelle arti performative. Assieme allo studio del pianoforte, intraprende un primo percorso didattico con la nota cantante e vocal coach Monica Magnani, con cui fa le prime esperienze di esibizioni dal vivo e televisive. In età adolescenziale prosegue lo studio della tecnica vocale al Mmi Sarzana seguita da Gabriele Gozzi.

Nel frattempo frequenta la Scuola di danza e spettacolo Equilibre di Sarzana, conseguendo nel 2022 l’abilitazione nazionale all’insegnamento delle discipline aeree con il metodo Aerial Equilibre. Dal 2019, spostandosi per motivi universitari a Milano (attualmente è docente di canto nella scuola IngressoArtisti in quella città), prosegue lo studio del canto e nello stesso anno crea SirEndipity, una formazione acustica con cui si esibisce nei locali della riviera ligure, della Versilia e a Cremona Musica. In genearle, Aurora propone un vasto repertorio che spazia dal pop, sia italiano che straniero, ai pezzi soul e funky più ricercati, che rappresentano anche le principali fonti di ispirazione per la stesura dei propri inediti.

Marco Magi