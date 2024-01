’Ludi e i suoi maestri’ dalla mostra al catalogo. La presentazione venerdì alle 18 da Startè

Verrà presentato venerdì alle 18 il catalogo della mostra ‘Lorenzo Ludi e i suoi maestri’, ospitata dallo scorso 21 dicembre nello spazio espositivo di Startè in piazza Europa 16 alla Spezia, insieme alle opere di Pietro Bellani, Mario D’Aniello, Gloria Giuliano, Alberta Intelisano, Fabio Linari, Nicola Perucca, Federico Peruzzotti e Francesco Vaccarone. "Per la chiusura della mostra – racconta Paolo Asti, presidente di Startè – abbiamo pensato di realizzare un evento nell’evento, ovvero la presentazione del catalogo che, tirato in 100 esemplari numerati, riporta sulla copertina una vera e propria opera unica realizzata per l’occasione da Lorenzo. Una vera occasione per trasformare un documento, il catalogo appunto, in un oggetto da collezione". Per informazioni e partecipare è possibile contattare lo 0187 875839 o inviare una mail a [email protected].