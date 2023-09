Luci sulla Notte Bianca. Musica, show e spettacoli. Per i più piccoli c’è Frozen

Eventi, occasioni di incontro e festeggiamento per vivere il centro fino a tardi stasera (tempo permettendo) con la Notte Bianca organizzata dal Comune in occasione della Golfo dei Poeti Cup. Dalle 19.30 la città inizierà ad animarsi grazie alle ‘Farfalle luminose’ che attraverseranno le vie, con le artiste a volteggiare nell’aria, accompagnate da un carro con musica di complemento e una acrobata. Show di magia e bolle dedicato ai più piccoli, con il Mago Panna (meglio conosciuto anche come il ‘bidello’ della famosa trasmissione televisiva ‘Back to school’ di Italia 1), dalle 19.30 in piazza Cavour e a seguire il tribute live a ‘Frozen’, intitolato ‘Anna ed Elsa – La regina ed il suo regno di ghiaccio’: un musical ispirato all’omonimo cartone animato di grande successo, uno spettacolo di grande impatto visivo e sonoro. Al temine gli attori in costume saranno disponibili per scattare selfie con i bimbi. In piazza Mentana apertura musical dalle 19.30 con Samuele Borsò, cantante e chitarrista fingerstyle, alle 21.40 arriva l’animazione e la magia comica di Kagliostro. Infine, alle 23, gli 80 Trash party, ci portano indietro nel tempo, negli anni 80. In piazza Verdi, dalle 21.30 a tarda sera, dj set e animazione con Mitch, Ylenia e Fabio Liuzzi di Radio 105, protagonisti del programma radiofonico ‘Tutto Esaurito’. Un’ondata di energia e per il pubblico, i gadget di Radio 105.