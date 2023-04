Luce pubblica Al via l’appalto

Via libera dal Comune di Riomaggiore alla gara per l’affidamento in concessione dell’illuminazione pubblica e degli impianti calore degli edifici comunali. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è previsto per l’8 maggio e l’affidamento sarà effettuato entro il mese di giugno. "Attraverso questo provvedimento intendiamo rinnovare ed efficientare l’illuminazione pubblica, con un progetto che porterà entro un anno dall’aggiudicazione alla sostituzione di tutti i lampioni del Comune. Un investimento importante per rispondere alle crescenti esigenze di sostenibilità e miglioramento qualitativo del servizio" afferma il sindaco Fabrizia Pecunia. Il bando è pubblicato sul sito internet del Comune di Riomaggiore: l’importo complessivo a base di gara è stato fissato in 1.605.731 euro, mentre la durata dell’appalto sarà di venti anni. L’appalto sarà aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.