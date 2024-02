’Luc x L’Uc’, la vita in presa diretta

L’idea per l’ultimo (prossimo) film dello spezzino Fulvio Wetzl, nasce da alcune riflessioni socio-antropologiche e storiche, oltre che da drammatici avvenimenti di attualità. Sua l’idea, la produzione – con i fondi che raccoglierà con il crowdfunding, la Filmcommission lucana e gli enti e Comuni lucani – e la regia. Si chiama ‘Luc x l’Uc - Lucania per l’Ucraina’ la campagna, al link https://sostieni.link/35295 e www.produzionidalbasso.com/project/luc-x-l-uc-lucania-per-l-ucraina/.

"L’invasione dell’esercito russo in Ucraina – spiega Wetzl –, ha determinato una migrazione dal Paese verso il resto del mondo di proporzioni enormi. La collocazione e integrazione di questo popolo, creerà nei prossimi anni impegni e responsabilità in tutti gli Stati, compresa l’Italia. La Basilicata (o Lucania) e` la regione che, in percentuale, ha più contribuito al fenomeno migratorio, verso il Sud America, il Canada, l’Europa. Questo ha determinato che moltissimi dei 130 borghi siano per larga parte disabitati". Con rioni densi di abitazioni in buono stato, che potrebbero servire per il progetto, che è anche il soggetto del documentario. "Quello di censire queste abitazioni, verificarne lo stato e poi offrirli alla popolazione ucraina per tutto il periodo che i diversi nuclei familiari ritengano necessario. Questo potrà determinare diversi percorsi, sia da parte della popolazione lucana, che delle autorità amministrative locali, che da parte degli ucraini". Questo processo di solidarietà e integrazione sarà seguito ‘work in progress’. "Nel film, non ‘documentato’ ma incentivato e ‘provocato’, cioè un documentarismo (come quello di Michael Moore) che si propone non solo di testimoniare, ma di agire sul campo per determinare gli accadimenti, i percorsi decisionali".

La troupe del film seguirà passo-passo ogni riunione, assemblea, consiglio comunale, confronto, scontro, lavoro sul territorio, ricerca delle soluzioni, i contatti con gli organi dello Stato, in quello che diverrà non solo un film ma un vero e proprio laboratorio in divenire, fino alla ‘consegna delle prime chiavi’. "A intessere il percorso ‘work in progress’ ci saranno altri itinerari storici, per riflettere sull’uso il più delle volte improprio e predatorio che è stato fatto della Regione Lucania nel corso del ‘900. A cominciare dall’esperimento che fece l’antropologo americano Banfield, che nel 1958 si trasferì a Chiaromonte (Potenza), usato come laboratorio, per scriverne il saggio ‘Le basi morali di una società arretrata’. Il secondo percorso individua l’analogia tra le regole ‘familistiche’ e i rituali delle ‘Grandi famiglie’, le mafie: unica regione del Sud a non averne una propria, viene usata dalle mafie circostanti. Altro percorso è quello che vide dagli anni ‘30 in Val D’Agri, l’estrazione degli idrocarburi, messa a frutto negli anni ‘50 da Enrico Mattei. Ultimo ‘furto’ e ultimo percorso del film è quello dell’utilizzo di recente del paesaggio rurale ed urbano, da parte del cinema mondiale".

La storia principale, servirà da struttura portante e potrebbe trasformarsi in un ‘nulla di fatto’. "Se il progetto di solidarietà non si dovesse realizzare – conclude Wetzl – , rimarrà comunque il documentario, anzi lo ‘stimolario’ o ‘provocario’. Sulla scorta dia altri celebri fallimenti come il ‘Don Chisciotte’ di Terry Gilliam, o gli innumerevoli film, nati, abortiti, risorti del grandissimo Orson Welles".

Marco Magi