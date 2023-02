Lsct, strappo di Cgil sull’accordo "No ai sacrifici dei soli lavoratori"

Il documento per fronteggiare il calo dei traffici nelle aree di Lsct in porto (con la rimodulazione delle dinamiche del lavoro evitando la cassa integrazione ordinaria) è ancora top secret. E’ al vaglio del capo supremo Cecilia Battistello. A lei spetta la firma finale sul testo scaturito dalla trattativa con i sindacati portata avanti dal responsabile delle risorse umane Luca Trevisan e la responsabile delle relazioni sindacali Daniela Mazzocca. Si sa che le leve sulle quali agire sul fronte dei 637 dipendenti (in particolare i circa 400 addetti ai reparti operativi) saranno la fruizione accelerata delle ferie da smaltire e programmare, la rimodulazione dei turni (con recuperi delle ore di mancato lavoro oltre la soglia abituale dei 2 mesi fino a sei), il ricorso all’applicazione nella formazione quando non i moli sono vuoti. Sul "come" sono d’accordo Fit Cisl e Uil Trasporti. Ma Filt Cgil scalpita. Il segretario di categoria Stefano Bettalli e il rappresentante interno Gabriele Pireddu hanno abbandonato il tavolo del confronto dopo aver capito che buttava male rispetto alle aspettative. Il perché lo hanno spiegato agli iscritti nel quale ricostruiscono il percorso. Questa la premessa: "Come Filt Cgil siamo consapevoli che i periodi di calo solo fisiologici in un porto, ma se la situazione perdurasse, si rischierebbe una perdita di parte del salario. Ci siamo quindi resi disponibili a mettere in campo tutte le azioni necessarie affinché questo non accada o comunque abbia il minor impatto". Perché allora il no all’accordo siglato da Fit Cisl e Uiltrasporti?

"Si tratta di un documento incompleto, privo delle garanzie secondo noi necessarie per tutelare i lavoratori e valorizzare lo sforzo richiesto, un documento a senso unico che raccoglie azioni di tutela solo per l’azienda. I sacrifici devono essere di tutti, non possono pagare sempre i lavoratori!". L’azienda ha rassicurato a più riprese le parti sindacali di non avere necessità ed intenzione di richiedere la cassa integrazione. Ma l’ansia deriva dalla mancata di garanzie future, anche in ordine al ripristino degli assetti lavorativi attuali quando la situazione tornerà nei ranghi della ripresa consolidata. "Secondo noi le azioni contenute nell’accordo avrebbero potuto essere condivisibili a patto che, raggiunta una soglia concordata di volumi di traffici, tutti i sacrifici richiesti fossero andati a decadere". Ma non è stato così.

"Considerato che nel mese di febbraio notiamo già una ripresa di volumi, le Rsa di Cgil hanno richiesto un riconoscimento ai lavoratori se l’anno in corso si rivelasse, come crediamo e ci auguriamo, un periodo positivo in termini di volumi e introiti aziendali. Sulla base delle condizioni poste abbiamo ritenuto inopportuno firmare l’accordo sindacale ma restiamo disponibili qualora ci fosse la disponibilità per un confronto che includa garanzie ed un riconoscimento degli sforzi che veniamo chiamati a fare noi lavoratori". Porta semi aperta, dunque. Anche in attesa di comprendere il reale impatto del promettente ritorno del servizio di linea container Dragon, della compagnia Msc, per i collegamenti tra i porti dell’Asia e i porti del Mediterraneo, con scalate nel porto della Spezia.

Corrado Ricci