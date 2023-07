Lsct ora lancia MedGulf L’asse Mediterraneo-Usa

Si diradano le nubi da contrazione di traffici nel terminal di Lsct. Ieri pomeriggio l’annuncio della svolta da parte dell’azienda: "A partire dal 6 agosto, al servizio operato dalle compagnie di navigazione Cma Cgm e Cosco, si aggiungerà la call del terminal Lsct offrendo una ulteriore rapida connessione tra i porti del Mediterraneo occidentale con quelli del Golfo Usa e del Messico". In scena il servizio MedGulf, lanciato a fine 2022, comprende infatti sei navi a rotazione nei porti di Tanger Med, La Spezia, Genova, Barcellona, Valencia, Miami, Veracruz, Altamira e Houston. "Il servizio MedGulf intercetta gli interessi di tutte le aziende importatrici ed esportatrici del nord e centro Italia ed è con orgoglio che condividiamo questa importante novità per tutto il sistema portuale spezzino" ha dichiarato Cristiano Pieragnolo, Chief Commercial Officer di Contship Italia. "La prima chiamata è con la nave AS Paola. Il punto di forza e valore aggiunto dell’accordo con il cliente, è stato il non considerare La Spezia come punto di arrivo e integrare l’offerta logistica sfruttando tutte le connessioni intermodali per puntare direttamente all’origine delle merci".

Cresce l’attesa intanto per il concretizzarsi di uno step-cardine per traguardare i nuovi orizzonti di sviluppo pianificati: la consegna - da tabella di marcia in programma a fine mese - dell’area dell’ex marina di Canaletto da parte dell’Adsp per dare corso alla gara per l’ampliamento del molo Ravano.

Le notizie, su svolta e attese, arrivano il giorno successivo all’incontro tra azienda e sindacati dopo le richieste di queste fornire informazioni sullo stato del terminal. Risultato: "L’incontro si è rivelato deludente rispetto alle nostre richieste – spiegano le segreterie di Fit Cisl e Uiltrasporti –. Ci sono stati forniti dati, procedure e report, ma poco o niente sul programma investimenti, su manutenzioni ordinarie e azioni mirate al miglioramento della qualità del lavoro e del benessere del lavoratore; solo un vago impegno, da domani, di verificare mezzo per mezzo".

Per i sindacati "iI piano delle manutenzioni ricalca quello degli anni precedenti e risulta insufficiente per ripristinare uno stato soddisfacente dei mezzi e delle strutture. Anche in considerazione dei 42 milioni di euro di utile realizzati dal Lsct nel corso del 2022, abbiamo necessità di risposte concrete in tempi e certi. Diversamente – ammoniscono i sindacati Fit Cisl e Uiltrasporti – verranno intraprese le opportune iniziative politico sindacali. É il gioco il futuro del nostro terminale e di tutti i lavoratori".