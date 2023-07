Lsct, l’attenzione resta alta Infortuni e manutenzioni nel mirino dei sindacati

"Il nostro giudizio politico sulla gestione del terminal è noto da tempo a tutti i lavoratori e ci ha portato in questi mesi a non siglare l’accordo sulla gestione unilaterale delle ferie a febbraio e a proclamare il blocco delle prestazioni suppletive che dura ancora oggi. Settembre, in assenza di riscontri e conferme rispetto alla gara per i lavori alla marina del Canaletto, per noi sarà un mese cruciale che ci vedrà costretti se necessario a nuove forme di mobilitazione". Non si placa il pressing dei sindacati su Contship. Il futuro di Lsct è da mesi al centro dell’agenda dei sindacati, come dimostrano anche gli incontri avvenuti in questi giorni tra i vertici del terminal spezzino e le organizzazioni sindacali, peraltro avvenuti separatamente: da una parte Fit Cisl e Uiltrasporti, dall’altra la Filt Cgil. "Anche Cisl e Uil, dopo qualche mese di ritardo, stiano giungendo alle nostre stesse conclusioni e restiamo disponibili, nell’interesse dei lavoratori ad un confronto unitario" fanno sapere da Filt Cgil. Tanti i punti affrontati. In primis, gli infortuni sul lavoro, per i quali il sindacato, "pur riconoscendo gli sforzi compiuti negli anni, frutto di un lavoro congiunto tra azienda e Rls che ha portato un miglioramento delle percentuali relative agli infortuni, i lavoratori non hanno completa consapevolezza del lavoro svolto dall’azienda. I continui scricchiolii, sbandamenti e rumori sulle gru, alimentano il senso di disagio e di timore degli operatori. I lavoratori entrano al lavoro con la paura che possano farsi male seriamente. La gestione anche dei piccoli problemi, i ritardi nel riparare il condizionamento di alcuni carrelli, le continue segnalazioni ai comportamenti anomali delle gru e il non sempre tempestivo intervento, non aiutano a sciogliere i timori dei lavoratori che dal nostro punto di vista sono più che fondati". Trattato anche il tema delle manutenzioni: nel 2022 la spesa a budget del terminalista è stata di 7.625.792 euro di cui 3.100.000 di manutenzione ordinaria e 4.500.000 di straordinaria.

Per il 2023 il budget è aumentato portando la cifra complessiva a quasi 10 milioni di euro. "A giudicare dallo stato delle cose, ci viene naturale pensare che quanto stanziato, seppur aumentato rispetto al 2022, rischi di non esserlo. Quanto stanziato stride e non ha corrispondenza con un parco carrelli indisponibile quotidianamente al 50% e lo stato dell’officina dove gran parte dei macchinari sono fermi e inutilizzabili. In mancanza di investimenti in nuove gru e carrelli, la spesa è destinata a salire per una naturale usura dei mezzi". Oggetto dell’incontro sindacale anche il magazzino, "dotato anche di materiale importante in caso di eventi eccezionali, ma sprovvisto spesso di materiale di largo e facile consumo. Un fatto per certi versi inspiegabile e non comprensibile" fanno sapere da Filt Cgil, sindacato che ora si aspetta "nei giorni a venire concreti segnali di miglioramento. Il tema della manutenzione dei mezzi e della sicurezza è per noi prioritario, e comunque di pari importanza rispetto alle prospettive occupazionali, gli investimenti e le strategie commerciali".