Lotto, vinti 216mila euro Il ’grazie’ alla ricevitoria

Ha giocato quattro numeri e sono usciti tutti, facendogli guadagnare una piccola fortuna. Poi, quasi a voler ringraziare, ha fotocopiato la schedina e l’ha imbucata sotto la porta del bar tabacchi. La sua identità, ovviamente, è ancora sconosciuta. Colpo grosso al bar tabacchi Conti di Borghetto Vara, dove un anonimo giocatore ha vinto 216.600 euro al Lotto in occasione dell’estrazione del 20 aprile grazie a una quaterna secca sulla ruota di Roma. I numeri che hanno garantito la vincita sono stati il 7, il 23, il 25 e il 29, con il fortunato vincitore che con una schedina da quattro euro – ovvero, puntando due euro sull’ambo e un euro su terno e quaterna – ha portato a casa un buon bottino che potrà senza dubbio migliorargli la vita.

A scoprire la vincita, in una modalità piuttosto insolita, sono stati i dipendenti del noto bar tabacchi del paese gestito da Elisa Piaggi, che una volta aperta la porta del locale si sono trovati sotto ai piedi la fotocopia della giocata vincente. "Non avevamo ancora controllato le vincite, il gesto ci ha fatto molto piacere – raccontano dal bar tabacchi borghettino – Non sappiamo davvero chi possa aver effettuato la giocata vincente (ci sono molti giocatori del posto, ma anche tanti di passaggio; ndr), ma la speranza è ora che possa gestire al meglio questa fortuna. E speriamo anche che, come accade spesso in occasione di grosse vincite, questo episodio possa invogliare tanti altri a tentare la fortuna nella nostra ricevitoria".