L’oro di Gaza in mostra al Sunspace. Viaggio nella Striscia con Gandolfi

‘L’oro di Gaza’ è una mostra nata dagli scatti di Alessandro Gandolfi per raccontare le vite, i sogni e le speranze delle persone che vivono a Gaza. Con sottotitolo ‘Viaggio nella Striscia, tra sogni e speranze di un popolo dimenticato’ inaugura oggi alle 18 al Sunspace di via Sapri 68. "Tendiamo a scordarci troppo velocemente le cose che non vediamo direttamente, che non percepiamo vicine a noi, che crediamo inesorabili – spiegano i promotori –. L’unico modo è avvicinarle alla nostra realtà: per questo abbiamo deciso di portare le vite delle persone di Gaza. Dal 10 di marzo ospiteremo al Sunspace le foto scattate tra il 2010 e il 2013, che raccontano, con la forza della semplicità, com’è vivere nella Striscia di Gaza per riflettere su una normalità disarmante e sentire più vicino l’infinita tragedia attuale. Un modo per andare oltre l’attualità, oltre le inquietanti immagini di guerra e devastazione. Un modo per rimettere al centro tutte le vite di Gaza". Vernissage della mostra a cura di Alessandro Gandolfi, autore fotogiornalista dell’agenzia Parallelozero, con gli interventi di Davide Lerner, giornalista ed esperto di questioni israeliane in collegamento da New York, e della documentarista Laura Silvia Battaglia specializzata in aree di crisi e conflitti. Il talk sarà moderato da Nicholas Figoli, fondatore di Suntimes.

A conclusione del progetto, sabato 23 marzo, Gandolfi propone un viaggio nel mondo del reportage, dallo sviluppo di una storia fino al confezionamento finale, attraverso un workshop dedicato al fotogiornalismo del costo di 150 euro, con iscrizioni aperte al 379.2007136 o inviando una mail a [email protected]. Nato a Parma nel 1970, laureato in filosofia, Gandolfi ha frequentato la Scuola di giornalismo di Urbino e ha lavorato come cronista fino al 2001, quando ha iniziato a dedicarsi al fotogiornalismo. I suoi lavori sono apparsi in varie pubblicazioni, fra le quali The Sunday Times Magazine, National Geographic, Le Journal de la Photographie, Le Figaro Magazine, Newsweek Japan, Stern, Die Zeit. Nel 2020 è finalista al Sony World Photography Awards e all’Aftermath Grant; ha inoltre vinto il primo premio nella Environment story category al Best of photojournalism awards (Bop). I suoi reportage hanno ricevuto cinque volte il National Geographic’s Best Edit Award, mentre nel 2016 il servizio sulla situazione post-ebola in Sierra Leone ha ricevuto il Pdn Photo Annual nella sezione Documentary/Photojournalism. Attualmente insegna reportage alle Officine Fotografiche Milano. La mostra al Sunspace rimarrà aperta, con ingresso libero, in via Sapri 68, dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19.30, sabato e domenica dalle 11 alle 13 e dalle 17 alle 19.30.

Marco Magi