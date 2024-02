Lorenza Sala: "Tutti insieme, senza etichette"

Intervistiamo Lorenza Sala, coordinatrice del progetto La Nave di Carta, che ci racconta come il mare possa essere un’occasione di crescita e di cambiamento per bambini e adolescenti. Tra i viaggi più belli organizzati Lorenza ricorda una delle prime navigazioni: "Il primo dei nostri progetti è stato con persone con problemi mentali. Ci hanno dato dei pazzi a fare una cosa del genere, però questa è stata una navigazione bellissima dove tutti eravamo un equipaggio, senza distinzioni". Domandiamo a Lorenza se ci sono delle regole per i ragazzi che salgono a bordo della nave e lei ci ha risposto che sull’imbarcazione è assolutamente vietato l’uso del telefono, il massimo consentito è un’ora al giorno per esigenze familiari. "Dopo due giorni i ragazzi non ci chiedono più il cellulare, perché ci sono molte attività da fare a bordo, da quelle divertenti, come la gara di tuffi, a quelle più impegnative, come la pulizia e la gestione dei locali della barca". Le chiediamo con quale approccio vengono accolti i ragazzi e le ragazze con disagio sociale: "Tutti i ragazzi e le ragazze sono uguali, non mettiamo etichette; il mare rende tutti uguali, il nostro motto è ’tutti fanno tutto, secondo le proprie capacità’". Ci colpisce la storia di un ragazzo, che, racconta Lorenza, all’inizio del progetto per ansia e paura non voleva salire a bordo, ma dopo tre anni, l’ultimo giorno di viaggio, si è trovato a ballare e a cantare insieme a tutti i suoi compagni sulla prua della barca.