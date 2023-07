L’Ordine dei farmacisti cerca un funzionario

L’Ordine dei farmacisti della provincia della Spezia ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di funzionario giuridico-amministrativo, area dei funzionari, a tempo indeterminato e parziale venti ore settimanali. Oltre ai requisiti generali richiesti per l’accesso al pubblico impiego, bisogna essere in possesso di diploma di laurea di primo livello in scienze dei servizi giuridici o altro titolo equiparato a norma di legge, come titoli universitari in giurisprudenza. Ai candidati è richiesto, inoltre, che forniscano un indirizzo di posta elettronica certificata attivo a cui inviare le comunicazioni. La domanda di partecipazione deve essere inviata entro il 6 agosto all’Ordine dei farmacisti della provincia della Spezia presso la sede in La Spezia, corso Nazionale, 222, orari di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13, tramite Pec recante l’oggetto ’Partecipazione al concorso pubblico, 1 posto di area C, livello economico C1’ da una casella di posta elettronica certificata a [email protected] Info sul sito dell’Ordine.