L’ora del ’La Spezia pride’ Tra festa e riflessione contro le discriminazioni

Migliaia di persone sono pronte a camminare per le strade della nostra città sabato, in occasione della seconda edizione del La Spezia Pride – organizzato da Raot - Rete anti omofobia e transfobia, insieme a Cgil, Arci, Nonunadimeno e Uds – per rivendicare il proprio diritto all’esistenza. La manifestazione è stata ampliata questa volta con il Pride Village, organizzato da domani a sabato al Pin, pronto ad ospitare talk, concerti, stand up comedy, drag show, dj set e molto altro, uniti da un unico fil rouge, il tema NarrAzione: restituire a persone, corpi e parole, il loro valore creativo e generativo.

Per questo il palinsesto delle attività si è arricchito di pratiche artistiche, di personaggi di grande risonanza come Stephanie Glitter, madrina della kermesse, Cathy La Torre, Guglielmo Scilla, Frad, e di ospiti nazionali e locali come Lilly Love, La Fay, Miss Creamy Creamy, Lalique Chouette, Robyn Folie, Croce Atroce e molti altro. "Stiamo lottando per tutti e tutte, e insieme attraverseremo e coloreremo la città, per il riconoscimento di tutte le identità e perché siano garantiti dallo Stato i diritti umani fondamentali per la comunità Lgbtqia+ e poi a cascata per tutti e tutte", spiega la presidente di Raot, Valentina Bianchini.

Il Pride Village, a ingresso libero, verrà inaugurato domani alle 18 con il concerto del duo femminile #MdL, le acrobazie di Massimo Pugno di Fuoco, l’irriverente stand up comedy di Simonetta Musitano, il talk e il drag king show di Isabella Borrelli, il drag queen show di La Fay, e il dj set de La Bianchini.

Venerdì prosegue la programmazione con il live music del duo acustico Femmes, il monologo comico ‘Vedi Caro’ di Frad e Claudia Vernier, il burlesque show di Minnie Bombay e le performance circensi della Compagnia Circotà. La serata continuerà con i drag show di Lilly Love, drag resident a La Boum di Milano, e si ballerà grazie al dj set della Reina del Fomento.

Venendo al clou: la giornata di sabato inizierà alle 16 da piazza Brin, dove partirà la manifestazione. "Cinque carri con stili e musiche diverse allestiti da Raot, Arci, Cgil e Nudm, saranno seguiti da un carro silent, che costituisce una zona quiet (musica bassa). Su ogni carro, verranno distribuiti gratuitamente acqua e tappi per le orecchie".

Dalle 20, l’appuntamento si sposterà al Pin, dove l’avvocata Cathy La Torre e l’influencer Guglielmo Scilla presenteranno il loro nuovo podcast Invertiti, a seguire il karaoke di Ariele Frizzante, i drag show e l’animazione delle magnifiche Robyn Folie, Lalique Chouette e Daphne Bohèmien, la presentazione dell’ultimo singolo di Croce Atroce, drag resident del Toilet Club Milano, e un dj set di Sharon Ops. Durante la serata sarà presente un tattoo corner a sorpresa dell’influencer spezzina Miss Creamy Creamy, mentre durante tutte le tre giornate la fotografa Bianca Boriassi proporrà un angolo photoboot.

Marco Magi