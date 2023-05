L’onda arancione corre "L’elettorato moderato premia le nostre scelte"

L’onda arancione ha ripreso a correre. Il movimento che fa capo al presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, è tornato protagonista della tornata elettorale rialzando l’asticella delle preferenze e centrando l’obiettivo a Portovenere, Carro e Sarzana. La lista ha avuto un peso prezioso nella coalizione di centro destra come evidenziato da Loris Figoli coordinatore provinciale di Cambiamo. Dalla prima volta di Francesca Sturlese alla riconferma di Cristina Ponzanelli alla vittoria plebiscitaria di Ezio Firenze a Carro. "Un plauso a Cristina Ponzanelli - spiega Figoli - per la meritatissima riconferma, al successo di Francesca Sturlese, prima donna sindaco di Portovenere che inizia il suo percorso amministrativo in continuità con l’amico Matteo Cozzani e per Ezio Firenze a Carro che ha centrato il 90% di consenso, frutto della sua autorevolezza e del gran lavoro di Antonio Solari prima di lui".

Dopo gli applausi l’analisi politica della vittoria. "Siamo davanti - prosegue Figoli - alla conferma dell’elettorato moderato, che valorizza l’impegno civico e dimostra di approvare scelte di buon senso, prive per etica dei sottoprodotti della vecchia politica, di cui peraltro l’Italia intera dimostra di non fidarsi più. In questo contesto, l’idea tutta arancione avuta nel 2018 dal presidente Giovanni Toti e dall’assessore Giacomo Raul Giampedrone di puntare sul volto nuovo e fresco di Cristina Ponzanelli è diventata il mantra del centrodestra unito". Un riconoscimento anche al consigliere comunale sarzanese Luca Ponzanelli, già capogruppo nella precedente legislatura, che ha ottenuto il maggior numero di preferenze risultando il candidato più votato.

m.m.