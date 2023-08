L’omaggio alle Signore del Palio. Svelato il libro che custodisce tesori

La Spezia, 2 agosto 2023 – "Raccontare il tessuto sociale e culturale del territorio". L’obiettivo del libro ‘Le Signore del Palio’ è chiaro a tutti. A cominciare dalla responsabile della nostra redazione Roberta Della Maggesa che ne ha tirato le fila e che ieri sera, sul prestigioso palco in riva al mare nell’ambito del ‘Blue Festival’, ha presentato l’opera in omaggio venerdì, in edicola, per i lettori de La Nazione.

Accanto a lei il vicedirettore Luigi Caroppo: "Non è formale il ringraziamento da parte della nostra direttrice Agnese Pini, che proprio oggi (ieri, ndr) festeggia i primi 4 anni di direzione de La Nazione. Le donne, protagoniste dell’iniziativa editoriale, sono per noi una stella polare. Questa opera è mirabile, ci rappresenta. Siamo il giornale del territorio, così come il Palio ne è l’espressione".

Con loro anche il collaboratore Matteo Marcello che, con grande competenza e volontà, ha raccolto testimonianze, dati e tutto quello che serviva. Tutto, tranne le foto: quelle sono arrivate dai borgatari, oltre che dall’archivio storico dello scomparso Mauro Frascatore con quelle scattate per l’occasione dalla figlia Alexia. "Quasi trent’anni fa da neoassunto e qualche anno prima in... avanscoperta – prosegue Caroppo – venni alla Spezia e trovai in redazione e nella città una grande famiglia. Mauro, inizialmente, mi guardò con diffidenza, per poi ‘adottarmi’. Doverosa la dedica ad un grande uomo".

Numerosi gli ospiti sul palco, a cominciare dal sindaco Pierluigi Peracchini: "Siamo tutti impegnati in un percorso di parificazione e se vogliamo un futuro migliore, occorre far crescere il ruolo delle donne. L’iniziativa de La Nazione? Dico grazie, anche così si valorizza il Palio del Golfo". Sul territorio di Lerici alcune delle figure più rappresentative del Palio. "Sosteniamo questo progetto – spiega il sindaco Leonardo Paoletti – anche perché noi abbiamo cinque borgate. Le donne nel Palio, al di là dell’aspetto sportivo, sono fondamentali perché sanno creare, organizzare eventi e ‘tenere i conti’".

Nella prima parte del libro si racconta di vogatrici e allenatrici, ma pure di tifose, cuoche e sarte; nella seconda le sagre, la sfilata, gli allenamenti e il tifo. "Il mondo del Palio – ammette il presidente del Comitato delle borgate Massimo Gianello – è sempre stato molto maschile. Le donne, a fatica, si sono inserite. Però, non va dimenticato che la nostra è l’unica competizione di questo genere in cui esiste la categoria femminile".

Un vero fiore all’occhiello, come ha sottolineato Davide Mazzola, vicepresidente della Camera di commercio, che ha aggiunto: "Il Palio è uno di quegli avvenimenti che muove commozioni, ancor prima di altre riflessioni. E oltre a quell’unicità, esiste un aspetto meritocratico, perché tutti gli armi sono uguali e un valore etico, visto che nessun animale può subire danni durante la sfida".

Linda Messini vicepresidente della Fondazione Carispezia, intanto, oltre a portare i saluti del presidente Corradino, esprime "la gioia di collaborare a questa iniziativa e alle altre che usciranno insieme al quotidiano", mentre Angelo Matellini di Cna ricorda che "parlando della settimana del Palio, non bisogna dimenticare gli altri 350 giorni che vivono le comunità delle borgate" e Paola Ruggeri di Audioprogress si dichiara "felice di aver sostenuto il progetto perché possa servire a rafforzare la nostra cultura inclusiva".

A concludere il vicedirettore Caroppo: "Queste iniziative sono soltanto un antipasto di ciò che vogliamo proporre il prossimo anno e per il centenario. Dunque, lunga vita al Palio del Golfo e al senso di comunità che esso rappresenta".