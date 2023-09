L’omaggio ai primi Alleati caduti Pagano e la missione Speedweel "Seppero solo dopo dell’armistizio"

A Ponzano Magra, in un luogo appartato vicino al torrente Belaso e all’ex ceramica Vaccari, c’è una lapide “a ricordo dei soldati inglesi fucilati il 21 settembre 1943 da un plotone di esecuzione tedesco“. Una storia poco conosciuta quella di William Johnstone Foster, sergente di 27 anni, e James Shortall, caporale di 24 anni nato in Irlanda – appartenenti alla Special Air Service, il corpo speciale dell’esercito britannico – che è stata rievocata ieri mattina, nel corso di una cerimonia organizzata dal Comune di Santo Stefano di Magra e dal Comitato provinciale Unitario e Anpi, che ha visto la presenza di Brian Lett, figlio del maggiore inglese Gordon Lett, storico comandante del Battaglione Internazionale. A rispolverare una storia quasi dimenticata e mai veramente approfondita, il copresidente del Comitato Unitario, Giorgio Pagano. "I due erano paracadutisti, scelti tra gli uomini più coraggiosi e audaci per missioni di sabotaggio. L’obiettivo - ricorda Pagano – era distruggere i collegamenti ferroviari in Italia per impedire che i tedeschi, che erano nel nord del Paese, si spostassero verso sud, dove stavano avanzando gli angloamericani. L’operazione fu chiamata Speedwell. Foster e Shortall partirono il 7 settembre dalla base di Kairouan, in Tunisia, e atterrarono l’8 settembre, ottant’anni fa, a Barbarasco in Lunigiana, dopo un volo da duemila metri. La meta doveva essere, in realtà, Borgotaro. Con loro c’erano altri quattro soldati del Sas, con il compito di operare a coppie in tre punti diversi delle linee ferroviarie. Foster e Shortall nel punto tra Spezia e Genova".

Una missione impossibile, secondo quanto ricostruito da Pagano. "Non avevano radio e non potevano comunicare, non avevano supporto a terra, né intelligence. Arrivarono quando fu firmato l’armistizio dell’Italia con gli angloamericani, ma lo seppero solo parecchi giorni dopo. La zona tra Spezia e Parma era pesantemente presidiata dai tedeschi, e poi dai fascisti repubblichini. Non sappiamo se Foster e Shortall fecero azioni di sabotaggio, ma il 20 settembre, forse per stanchezza o disattenzione, entrarono in un bivacco tedesco alla Foce, sulle alture spezzine".

I due furono catturati e portati nel quartier generale tedesco di Ponzano; il giorno dopo furono legati a un albero, uccisi da un plotone di esecuzione e sepolti in una fossa. "Una famiglia del luogo vide, nascosta, il massacro, mise una croce sulla fossa e raccontò tutto nel dopoguerra. Ai due inglesi fu negato anche il prete, che avevano chiesto" afferma Pagano, che nella ricostruzione dell’episodio e di quei giorni ricorda che altri due inglesi furono uccisi dai tedeschi il primo ottobre, vicino al passo della Cisa. "Erano stati ospitati generosamente da Massimo Petriccioli, un contadino di Tresana. L’altra coppia di soldati, anch’essa ospitata da Petriccioli ma in tempi diversi, si salvò. Riuscì a compiere due attentati alla linea tra Spezia e Parma, poi cercò di raggiungere gli Alleati, ma non sapeva che fossero così lontani. Uno dei due fu arrestato e deportato in Germania, fino all’aprile 1945. L’altro raggiunse Foggia dopo un viaggio di sette mesi".

Per Pagano "questa storia spiega molto bene la dimensione europea, internazionale e transnazionale che unì i movimenti di Resistenza contro il nazismo e il fascismo. Un nucleo consistente fu quello dei prigionieri di guerra alleati che furono liberati o riuscirono a fuggire dai campi di internamento. Molti si aggregarono alle bande partigiane: nella IV Zona, quella spezzina il maggiore inglese Gordon Lett diede vita a una formazione di partigiani di più nazioni, il Battaglione Internazionale, mentre nella vicina Apuania un altro maggiore inglese, Anthony Oldham, divenne comandante della Divisione Lunense, con partigiani provenienti da tutta Europa.