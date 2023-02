L’omaggio a Vivier di Walter Boudreau

Due importanti lavori domani nell’evento dedicato a Carlo Ciceri. "La scelta del brano di Boudreau – spiega Bossaglia – deriva in parte dalle circostanze in cui è stato composto: è un omaggio a un amico scomparso. Walter Boudreau è compositore canadese, amico fin giovane di un altro grande compositore canadese, Claude Vivier, che muore assassinato a Parigi a 34 anni, all’inizio degli anni ’80. Quasi vent’anni dopo, Boudreau riesce a scrivere ‘La vie d’un héros’, basato su melodie di Claude Vivier. Come Ciceri rilegge Schubert, Boudreau rilegge Vivier. Mentre il dolore di aver perso un amico e collega per noi qui è molto vicino, questo brano di Boudreau ha una prospettiva di vent’anni. Un po’ come usare un lavoro artistico per proiettarsi in avanti, quando le cose sono più lontane, forse un po’ meno dolorose e più cristallizzate". m. magi