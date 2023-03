L’omaggio a chi ’è andato avanti’

Gli alpini alla Spezia sono fortemente radicati nel territorio, la sezione è sorta nel 1921 sotto la presidenza dell’avvocato-alpino Maccari. La nuova sede rappresenta un’opportunità in più per l’attività del gruppo che, prima di disporre di uno spazio fisso si riuniva, all’inizio al bar Dreher, trasferendosi poi nei locali del Club alpino di via Carpenino e quindi in viale Amendola, dove gli alpini sono rimasti fino alla nuova sistemazione di via Beghi. Le penne nere spezzine sono anche molto legate alla chiesetta di Sant’Antonio, in località Colle del Telegrafo, sul Parodi, dove per tradizione si ritrovano a giugno per fare festa e rendere alla memoria di quanti ’sono andati avanti’: a ciascuno di loro viene dedicato un ’marmetto’, una piastrella segno di ricordo e gratitudine. All’interno della cappella 4 quadri raffiguranti i beati alpini, particolarmente amati: fratel Luigi Bordino, don Carlo Gnocchi, Teresio Olivelli, don Secondo Pollo. Nella chiesetta anche una statua della Madonna e arredi della cappella dell’ex ospedale militare, donati dalla Marina per interessamento dell’ammiraglio Roberto Camerini. L’opera marmorea è stata realizzata dall’artista spezzino Michele Taggiasco, figlio dell’’aggregato’ Enrico Taggiasco, già volontario della protezione civile.

F.A.